Володимир Дантес збентежив свою дружину Надю Дорофєєву питанням про дітей у програмі "Світське життя"

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло" з Олексієм Загороднім, проте нещодавно вони заявили про свій розпад. Зараз Надя активно займається сольною кар'єрою. Варто відзначити, що співачка в шлюбі з Володимиром Дантесом, з яким у них стосунки вже близько 10 років.

Так, цього разу на програмі "Світське життя" Володимир Дантес заміняв Катю Осадчу, яка нещодавно народила третього сина. Він брав інтерв'ю за лаштунками концерту до Дня Незалежності, на якому виступало безліч артистів, в тому числі Надя Дорофєєва. Він запитав у неї, Чи не планує вона завести дітей, від чого співачка зніяковіла.

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"Зараз вона знову це робить і мене відправили. Ти не думаєш, що якщо так далі піде, від нашої сім'ї буде нікого делегувати, якщо ти розумієш про що я", - запитав Володимир Дантес.

"Тобто ти хочеш мене запитати коли будуть діти? Серйозно? Ти впевнений, що це до мене питання?", - збентежено відповіла Дорофєєва.

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