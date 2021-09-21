Актриса Анна Саліванчук, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, розчулила фото своїх дітей

36-річна зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" примудряється бути успішною актрисою, хорошою дружиною і люблячою мамою двом чудовим хлопчакам. Старшого, Гліба, Анна народила в 2015 році, а молодшому, Микиті, у вересні виповнився рік.

У своєму новому пості в Instagram Саліванчук показала синів, що підросли, і поділилася секретом виховання, передає Politeka.net. На кадрах Гліб грав з повітряною кулькою, а Микита просто позував у милому костюмчику з сорочкою, жилеткою і краваткою.

У підписі Анна пояснила, чому дітей потрібно хвалити, і чим частіше, тим краще. За її словами, дорослі звикли заохочувати зовсім маленьких, але, як радять психологи, підлітки потребують любові, дружньої поради та підтримки не менше.

Саліванчук перерахувала користь від похвали:

формує довірчі відносини

дарує віру в себе, регулярне схвалення дозволяє повірити в себе і свої сили

підтримує мотивацію

"Так що, милі матусі, похвали мало не буває. І не забувайте частіше хвалити старших або вже «начебто» дорослих дітей. Ми їм дуже сильно потрібні ❤️", - підсумувала актриса.

У коментарях також відзначили, що похвала від тата не менш цінна: "А для хлопчиків дуже важливо, щоб тато їм показував, що вони молодці. Взагалі всі говорять мама, мама, а, виявляється, саме татова похвала і підтримка дуже важливі і сильно впливають на формування дорослої особистості. Так що, татусі, не скупіться на ніжності до дітей..."

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