28-річна українська співачка Христина Соловій розповіла, для чого брала участь в "Голосі країни"

Як пише Politeka.net, у 2013 році ще нікому невідома дівчина з Дрогобича Христина Соловій прийшла на талант-шоу "Голос країни" та заспівала відому лемківську пісню "Горе долом". Її тренером на "Голосі" став Святослав Вакарчук. Соловій пройшла до фіналу однак на шоу не перемогла.

Попри це, після проєкту Христина Соловій стала розвивати сольну кар’єру та досить швидко стала відомою співачкою. Світову славу Христині принесла пісня "Тримай", відеокліп на яку потрапив до списку найпопулярніших українськомовних музичних відео на YouTube.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram де публікує не тільки особисті фото, а й ділиться думками із шанувальниками.

Цього разу Соловій опублікувала красиву світлину із фотосесії для Playboy. Співачка у білій мереживній білизні засвітила стрункі ніжки, а яскраво червоне яблуко у руках додало світлині родзинку.

У підписі до фото Соловій поділилася з шанувальниками, із якою місією вона прийшла на "Голос країни".

"На той момент я могла сказати про себе «Я – лемкиня», і не могла сказати "я – співачка". Тоді мені було найважливіше донести саме це. І я радилась з дуже різними людьми, яку пісню краще співати. Всі як один, сказали, що моя пісня (Горе долом) – невиграшна. Я послухала, подумала і зробила, як хотіла. І як же я собою пишаюсь дотепер! Це одне з найкращих моїх рішень в житті. Я хотіла вимкнути в собі Лоліту на той момент. Стати дорослою і серйозною, поставити на п'єдестал свою місію популяризувати лемківську пісню", - розповіла співачка.

"Класне фото))🔥🔥🔥 "Горе долом" найкраща з пісень", "Дякую Вам за це!!💙💛🌸 Це те, що потрібно зараз, як вода", "Обожнюю тебе 😍❤️🔥", "Красуня , талановита , сучасна , розумна , трошки бунтівниця з "бісиками" - вона така одна Христина Соловій ❤️🔥👏🌹💫", - написали у коментарях.

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