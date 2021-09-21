Відома модель та переможниця реаліті-шоу "Холостяк-10" Даша Хлистун поділилася новою світлиною

Як пише Politeka.net, 25-річна модель Даша Хлистун, яка після перемоги на реаліті-шоу "Холостяк" вийшла заміж за пілота-інструктора Максима Михайлюка, трохи більше п’яти місяців тому народила доньку Аріану.

Після пологів Хлистун активно працювала над своєю фігурою та вже встигла прийти в свою ідеальну форму та поступово повертається до роботи.

У своєму Instagram Хлистун часто публікує світлини із професійних фотосесій. Цього разу модель постала перед камерою з ідеальними укладкою та макіяжем.

"Почнемо ранок красивою 😜 і неважливо, що це було вчора 🤪😂", - написала Даша Хлистун.

За чотири години шанувальники поставили понад вісім тисяч лайків та написали багато компліментів Даші.

"Занадто прекрасна😍😍😍", " Красотка😍🔥", " Неймовірна😍❤️", " Очі😍", " Красотка👏", " Ну ви як барбі😍😍😍", " Це взагалі щось неймовірне !! 😍😍", "Красуня! Такої краси давно не бачила а може взагалі не бачила😍😍", " Ваші очі неймовірні 😍😍😍", " Пропустила, різні очі? Вау", - написали у мережі.

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