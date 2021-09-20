Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" і популярна актриса Ксенія Мішина виявилася заарештована
Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".
Так, цього разу Ксенія Мішина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що на руках актриси наручники.
"Я б змогла себе вічно знімати, але не можу тому що принцеса заарештована", - пояснила Ксенія.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Стрілянина прогриміла в університеті, є загиблі: перші деталі і фото НП в Росії
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст..."
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
Екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі: "Які розкішні ягідки"
Ксенія намагалася вирватися з кайданів, але у неї не вийшло.
"Прощай, свобода...", - з сумом сказала Мішина.
Після актриса показала Артура Логайя і звернулася до нього.
"Ну ми ж дружили з тобою. Чому ти мене взяв і здав і я зараз за гратами. Випустіть мене звідси", - закричала актриса.
"Значить, зараз перезнімаємо фінал "Холостячки", інакше термін 3 роки", - сказав актор Володимир Кравчук, який був одягнений у форму поліцейського.
Раніше повідомляли, Ксенія Мішина показала, як і з ким проводить вихідні після розриву з Еллертом: "Ви дивитеся, чим зайняті..."
Також, Мішина після сварки з Еллертом засвітилася в компанії холостяка Козловського: "Не буду бажати їм удачі"
Politeka розповідала, "Холостячка" Мішина з новою зовнішністю розсекретила несподіване табу: "У житті ніколи не буду..."