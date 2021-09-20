Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" і популярна актриса Ксенія Мішина виявилася заарештована

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Так, цього разу Ксенія Мішина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що на руках актриси наручники.

"Я б змогла себе вічно знімати, але не можу тому що принцеса заарештована", - пояснила Ксенія.

Ксенія намагалася вирватися з кайданів, але у неї не вийшло.

"Прощай, свобода...", - з сумом сказала Мішина.

Після актриса показала Артура Логайя і звернулася до нього.

"Ну ми ж дружили з тобою. Чому ти мене взяв і здав і я зараз за гратами. Випустіть мене звідси", - закричала актриса.

"Значить, зараз перезнімаємо фінал "Холостячки", інакше термін 3 роки", - сказав актор Володимир Кравчук, який був одягнений у форму поліцейського.

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