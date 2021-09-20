Українська співачка Настя Каменських показала новий образ в незвичайній сукні

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною співачкою в Україні. Красуня зараз зайнята сольною кар'єрою, постійно радуючи українців хітами. не забуває Каменських і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами цікавим контентом.

На новому відео, яке Настя підготувала для Тікток, красуня сиділа в плащі перед дзеркалом. Після через кілька секунд Каменських була вже в шкіряній сукні і з зализаними волоссям.

"Не стріляй", - написала красуня під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"О, Настюха, давно не бачила"," сподобалася знову наша Настя"," вона так постаріла"," як же пощастило, що ми можемо бачити своїх кумирів, жити в той же час що і вони, і навіть писати їм коментарі"," я подумала, що буде косплей на Дазая"," мені здається або вона схожа на Мейз з Люцифера","Прямо таки Жади з клону".

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