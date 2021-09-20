Відома співачка Оля Полякова показала в деталях свій дивовижний образ для ефіру "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка стала запрошеною зірковою суддею в новому ефірі "Танців з зірками", показала у своєму Instagram яскраві кадри, на якому продемонструвала в деталях свій незвичайний образ.

На нових фотографіях Оля постала в закуліссі шоу, вона і так і сяк крутиться перед фотографом, хвалячись своїм дивовижним вбранням. Як видно, перед камерою зірка з'явилася в короткому блискучому платті цікавого фасону, яке красиво підкреслило витончену фігурку і довгі стрункі ніжки зірки. Волосся співачки розпушені, акуратно укладені і прикрашені обідком їх пір'я, а на обличчі її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до фотографій Полякова написала: "Ну ось я і посиділа в журі легендарного проекту @ tanci1plus1! Учасники вогонь, журі вогонь, ведучі вогонь, шоу вогонь. Як вам ефір, друзі?". Користувачі тут же почали коментувати новий образ зірки: "Богиня", "Шикарна", "Бомба. Розумниця, талановита", "Оля, ви зробили цей ефір яскравим!", "Дуже сподобалося. Ти найкраща. Красуня", "Не знаю, шо по ефіру, але образ один з кращих за всю кар'єру, Оль", "Оля, образ знову супер. У вас є людина, яка придумує вам всі костюми?", "Божественно красива", "Нереальна", "Яка красуня", "Красуня реально".

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