"Зірковий шлях" показав Ольгу Сумську з Віталієм Борисюком, а також ще 9 найміцніших пар українського шоу-бізу

Як пише Politeka.net, на сторінці "Зірковий шлях" з'явився топ найміцніших пар. На першому місці опинилися Ольга Сумська з Віталієм Борисюком, які вже 25 років у шлюбі. На другому місці розташовані були Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, які офіційно оформили відносини 6 років тому. Трійку замкнули Ірина Федишин та Віталій Човник, які 15 років у шлюбі. На четвертому місці розташувалися Павло і Марина Зіброви - 27 років. П'ятірку закрили Камалія з Мохаммадом Захуром-18 років у шлюбі. Також були в списку і Євген з Ксенією Кошові, які разом вже 14 років.

"Міцні пари українського шоу-бізу.

Гортайте галерею і діліться, яка сім'я з 10 - ти вам імпонує найбільше", - написано було під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Всі, крім Бабкіних", "Сім'я ткачів, але їх немає в списку", " а Полякова де?".

Нагадаємо, Ольга Сумська показала ефектний образ в капелюшку для нової ролі, фото

А ще Politeka писала, що ридаюча Сумська показала сімейну реліквію і сестру, з якою у сварці

Також Politeka повідомляла, що Сумська після зміни іміджу перетворилася на типову продавщицю в продуктовому магазині



