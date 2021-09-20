Популярний український співак Олег Винник дав великий сольний концерт у місті Чернігів

Як пише Politeka.net, 48-річний улюбленець публіки Олег Винник дуже багато гастролює та радує своїх шанувальників у різних куточках України. У своєму Instagram виконавець легендарної "Вовчиці" вже анонсував старт осіннього гастрольного туру "Безумна любов".

Перший концерт туру співак дав у Літньому театрі міста Чернігів 19 вересня. Винник традиційно був одягнутий у чорні штани, футболку із цікавим символом та чорну шкірянку.

"Саме з Чернігова неодноразово розпочиналися наші тури Україною. І осінні гастролі з програмою "Безумна любов" не стали винятком 😀 Щасливий знову зустрітися з вами 🤗", - сказав Винник.

У коментарях шанувальники подякували співаку за неймовірні емоції.

"Такі шалені емоції,які не можна описати словами...дякую!!!🤗😘", "Настільки сильна атмосфера, що передається навіть через екран ... спасибі за концерт, це було як завжди, сильно, потужно, бомбічно 🔥🙌🏻 !!! Піду робити пост з цими фотками", " дякуємо , Олеже за цей неймовірно-бомбастичний концерт !❤️ зарядились щастям да любов'ю на всі віки і літа ... для мене ти золотий ...😅❤❤", " Неймовірні фото!😍І на них найкращий, улюблений наш Містер Щастя))😉❤️❤️❤️😘", " Хай щастить і всі тури завжди запам'ятовуються з великими позитивними враженнями, удачі, любимо вас і завжди з вами 🌹❤️🌹❤️🌹❤️", - написали в мережі.

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