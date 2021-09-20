Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін показав сина через 2 місяці після народження

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу " Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.

Так, на цей раз Микита Добринін опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі "Холостяк" без сорому показує домашню обстановку. Він лежить на ліжку без одягу і тримає на руках свого сина - Лева.

"І крутого всім дня від нашої чоловічої компанії", - підписав фото Микита Добринін.

Шанувальники засипали "Холостяка" і його сина приємними словами в коментарях: "На матусю схожий", "Посмішка мамина", "Копія мами", "На Дашину маму схожий", "Обожнюю вашу сім'ю", "Які чоловіки", "Аааа, які ж Класні", "Супер! треба було ще котика взяти в Вашу чоловічу компанію", "Великий виріс", "Ну посмішка Татова і ямочки ці, клас".

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