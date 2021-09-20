Українська співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич показала ефектний шпагат

Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала популярною українською співачкою, а також брала участь на" Євробаченні", де посіла третє місце. Тепер красуня вирішила спробувати знайти свою любов, відправившись на шоу "Холостячка".

Красуня в першому епізоді вже встигла відмовити танцюристу Олі Полякової і партнеру Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Максу Єжову. І поки українці чекають другого випуску, Злата вирішила показати в Instagram, як тренується в спортзалі.

Красуня на кадрах була в лосинах і топіку. Огневич парила в повітрі, катаючись на акробатичних полотнах. Злата без праці на них каталася, демонструючи в шпагаті розкішну розтяжку. Можна почути, дівчина сміється на відео.

На другому відео Злата показала прилавок з безліччю десертів.

"Навколо-одні десерти, як же бути?",- запитала у фанатів Огневич.

Нагадаємо, після провалу в "Холостячці" зірка "Танців з зірками" висловився про образу на Злату Огневич

А ще Politeka писала, що Решетник показав, що творилося за кадром "Холостячки" зі Златою Огневич

Також Politeka повідомляла, що партнер Лесі Нікітюк збентежив появою на "Холостячці" з Огневич



