Українська співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич показала ефектний шпагат
Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала популярною українською співачкою, а також брала участь на" Євробаченні", де посіла третє місце. Тепер красуня вирішила спробувати знайти свою любов, відправившись на шоу "Холостячка".
Красуня в першому епізоді вже встигла відмовити танцюристу Олі Полякової і партнеру Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Максу Єжову. І поки українці чекають другого випуску, Злата вирішила показати в Instagram, як тренується в спортзалі.
Красуня на кадрах була в лосинах і топіку. Огневич парила в повітрі, катаючись на акробатичних полотнах. Злата без праці на них каталася, демонструючи в шпагаті розкішну розтяжку. Можна почути, дівчина сміється на відео.
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На другому відео Злата показала прилавок з безліччю десертів.
"Навколо-одні десерти, як же бути?",- запитала у фанатів Огневич.
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