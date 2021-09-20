Відома танцівниця і хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах звернулася до Президента

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками".

Цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Раніше танцівниця підняла тему в соціальних мережах про якість медичного обслуговування в дитячих клінниках. Цього разу стало відомо, що Ілона Гвоздьова звернулася до Президента України Володимира Зеленського зі сльозами на очах через інциндент в дитячій лікарні.

"Кожна мать зрозуміє мій біль", говоре Ілона.

"Наші діти-наше майбутнє і тільки від нас зараз залежить яким він буде я дякую @ 1plus1_ua та програмі @tviyден_official, які відреагували на мій випадок і надали мені інформаційну підтримку! Я дякую всім жінкам, які підтримували мене весь цей час, а також розповіли мені свої історії і таких виявилося дуже багато. Я не одна!

Я благаю Вас, не мовчати, якщо ви бачите подібні дії по відношенню до вас або ваших дітей, якщо лікарі не мають достатньої кваліфікації і досвіду, якщо умови не відповідають державним і санітарним нормам, якщо вами нехтують. Життя одне! Тому сьогодні я хочу закликати всіх небайдужих допомогти всім НАШИМ дітям, почати вже сьогодні рятувати їх життя, удосконалювати Державні дитячі лікарні та стаціонари.

Шановні матері діліться своїми історіями в коментарях і нехай вся країна їх почує і можливо нас почує наша влада і ми з вами зможемо змінити хід подій. Я вірю в краще і в те, що ми зможемо змінити все на краще, щоб наші діти мали можливість отримувати гідну допомогу і в гідних умовах і не за шалені гроші"

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