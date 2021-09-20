Український хореограф і суддя нового сезону "Україна має талант" Євген Кот показав, як проводить час з дружиною в Туреччині
Як пише Politeka.net, Євген Кот став популярним українським хореографом завдяки шоу" Танці з зірками", де зміг перемогти в парі з Ксенією Мішиною в 2019 році. А вже тепер Євген і Ксенія стали суддями проекту "Україна має талант". Третім суддею шоу запросили Сергія Притулу.
Не забуває Євген і про Instagram, де активно веде сторінку, за якою стежать сотні тисяч фанатів. На новому відео кіт був разом зі своєю дружиною Наталією. Хореограф лежав на траві і тримав красуню на двох витягнутих руках, а після цього повалив дружину на траву і став цілувати. Як можна зрозуміти, пара відпочиває в Туреччині.
"Залишайте в коментарях або іншу реакцію якщо вам сподобалося це відео)))", - написала красуня.
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"Вау", - написав Григорій Решетник.
Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:
"Дуже чуттєво", "Круто", "красива любов", "це шикарний вид мистецтва", "дуже красиво і ніжно", "Ну дуже спокусливо".
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" кіт посадив дружину собі за шию, не встеживши за руками
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