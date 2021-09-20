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Відомий телеведучий "Холостячки" і "Україна має талант" Григорій Решетник показав фото з дружиною Христиною і заінтригував українців

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". Він є ведучим проєктів "Холостяк" і "Україна має талант". У Григорія є дружина - Христина.

Цього разу телеведучий опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Григорій Решетник вирішив показати гарячі кадри зі своєю дружиною - Христиною. Як відомо, подружжя разом близько 10 років і у них вже троє дітей - сини Іван, Дмитро та Олександр. На кадрі - Григорій припирає до стінки Христину і дивиться на неї.

"Мій океан - це ти", - зізнався в почуттях Григорій Решетник.

Шанувальники подружжя залишили безліч приємних слів в коментарях: "Гарячі! Красиві! Щасливі!", "Ух, які гарячі! Напевно скоро буде дівчинка", "Дуже красива пара", "Красиві! Обожнюю вашу пару", "Любов у погляді", "Які ви молодці! Приклад для багатьох", "Скільки пристрасті".

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