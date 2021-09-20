Син Григорія Чапкіса показав на весь світ, як його батька "оживили" на паркеті "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег Чапкіс опублікував у своєму Instagram відео, яке є фрагментом ефіру"Танців з зірками". У цьому ролику можна побачити, як на паркеті шоу за допомогою спецефектів "оживили" Григорія Миколайовича, який до останнього був головним членом журі проекту.

Під відео Грег Чапкіс залишив трепетне послання, від якого сльози навертаються сльози:

"Спочивай з миром, тато. Ти був воістину легендою, яка змінила і надихнула стільки життів у всьому світі. Я так пишаюся тим, що походив з твоєї родоводу, і я сповнений рішучості продовжити спадщину, яку ти залишив після себе. Я знаю, що ти зі мною на кожному етапі шляху. Дуже дякую @tanci1plus1 @zavaduk за посвячення ефіру і цього виступу моєму легендарному татові. Він дуже любив це шоу і всіх, хто є частиною цієї великої родини каналу 1+1. Я і моя сім'я дуже цінуємо вас, хлопці".

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Як повідомляла Politeka, Григорія Чапкіса "повернули" на паркет Танців з зірками з того світу, з'явилося відео: "До сліз".

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