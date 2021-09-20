Відома співачка Настя Каменських показала в мережі кумедне відео з чоловіком Потапом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка одружена з продюсером Потапом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу заїзна красуня поділилася з фанатами кумедним домашнім відео з гаряче коханим чоловіком.

У ролику Настя і Потап сидять за столом і говорять голосами персонажів з мультика "Малюк і Карлсон". "Не в пирогах щастя", - сумно говорить Каменських голосом малюка. "Ти що, з глузду з'їхав? А в чому ж ще?", - відповідає їй Потап голосом Карлсона і підсовує упакований пиріг, який дуже схожий на коровай.

У підписі до відео Каменських написала: "А в чому щастя для вас? Або все-таки в пирогах?". Користувачі тут же почали коментувати кумедне відео зоряної пари: "Такі класні", "Звичайно ж у пирогах!", "Настуся, сподіваюся вам наш коровай припав до смаку?", "Потап змінився сильно", "В пирогах, і тільки!", "В млинцях!", "Коли на душі легко і спокійно", "Щастя, Анастасія, це коли поруч з тобою надійний, вірний і відповідальний супутник по життю".

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