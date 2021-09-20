Відома співачка Крістіна Орбакайте здивувала новою зовнішністю для ролі в серіалі

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка нещодавно відзначила 50-річний ювілей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі чарівним кадром, на якому постала в абсолютно новій зовнішності.

На новій фотографії Христина відображена, мабуть, в одній зі знімальних локацій серіалу "Тест на вагітність", в якому зараз вона знімається. Перед камерою зірка з'явилася в чорній атласній піжамі, поверх якої одягла довгу мереживну накидку теж темного відтінку. При цьому найбільше уваги привертає нова зачіска співачки - тут вона брюнетка з коротким неслухняним волоссям.

У підписі до фото Орбакайте розкрила подробиці зйомок, а в шанувальники тут же почали коментувати її новий образ: "Як несподівано бачити вас брюнеткою! Дуже красиво", "око не відвести, порода", "Христина, удачі! Впевнена, все буде відмінно. А ми, із задоволенням подивимося", "Як круто!", "Ого! Удачі на зйомках", "З чубчиком було б ще ефектніше", "Яка ви незвичайна в тісному кольорі. Хороших зйомок! І натхнення для підготовки шоу!", "Не впізнала вас, Христина. Незвично бачити вас брюнеткою".

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