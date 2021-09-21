Дар'я Квіткова, дружина "Холостяка 9" Микити Добриніна, поділилася важливою звісткою

23-річна блогерка і молода матуся записала свіжі "сторіз" , які опублікувала в себе в Instagram, передає Politeka.net.

"У п'ятницю відлітаємо втрьох в Париж, - повідомила Квіткова і розповіла про свої переживання, - Ця поїздка могла зірватися, я дуже переживала, а тут все підтвердилося - ми летимо, і я дуже-дуже щаслива, тому що це буде перша наша така поїздка".

Нагадаємо, Добринін і Квіткова стали першою парою з епопеї "Холостяків", що одружилися і, більш того, ще й стали батьками. Так, головний герой дев'ятого сезону шоу і його обраниця розписалися в травні минулого року, а ось пишне весілля їм довелося перенести через карантин. Торжество на Дніпрі в Києві відбулося в серпні.

13 липня 2021 року на світ з'явився їхній син, якого вони назвали Левом. Дар'я та Микита, які не бояться ніяких прикмет, з самого народження виставляють фото крихти і не приховують свого щастя.

"Сьогодні наші серця народилися заново", - писала в Instagram Квіткова в день народження сина.

Хлопчик з'явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3,760 кг і зростом 56 см.

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