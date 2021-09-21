Співачка Настя Каменських вирішила підбадьорити українців і поділитися гарним настроєм

Так, 34-річна зірка, за якою в Instagram стежать більше п'яти мільйонів чоловік, опублікувала свіжі фото, передає Politeka.net.

Настя продемонструвала новий осінній образ, в якому вийшла на прогулянку. На співачці білий топ і ультракороткі джинсові шортики з рваними краями, а також чорні колготки, шкіряний піджак і високі кеди на платформі. В руках Каменських тримала сонячні окуляри, а через плече у неї була невелика чорна сумочка.

Артистка вибрала незвичайну локацію для фото - графіті на жалюзях великого вікна, мабуть, повністю відображало в той момент її внутрішній стан.

"Розслабтеся і відчуйте осінь🍂 🧡", - порадила Каменських.

Користувачі прийшли в захват, що і висловили в коментарях:

"Красуня, ноги🔥 🔥 🔥"; "Супер!!! 🔥🙌❤️👏🔥"; "Дуже красива 🔥"; "Супер локація, куртка супер))" ; "Пушка🔥"; "Колготки🔥 🔥 🔥"; "так, так🧡 🍁 всі пишуть про осінню депресію! Коли скаржишся на осінню нудьгу, подумай, що хтось в цей час, наприклад, бореться за своє життя з невиліковною хворобою. Все в житті відносно! Хандра - іноді це велика розкіш. Коли на тобі багато зав'язано, ніколи сумувати! Не сумуємо 🙌".

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