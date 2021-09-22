Відомий виконавець Олег Винник розповіла, чому йому дзвонили чиновники з самого ранку

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник нещодавно відзначив свій 48-й день народження. Саме в цей день йому обривали телефони з самого ранку, дзвонили навіть чиновники. Про це артист розповів Володимиру Дантесу, який тимчасово заміняв Катю Осадчу в програмі "Світське життя".

Так, за словами Винника, він відзначав свій день народження в Німеччині, у своїй Берлінській квартирі, де у нього також студія звукозапису.

"Буду відвертий, з 12 ночі, сну не було звичайно. Найбільш прикольне таке, знаєш, класика жанру, картина маслом, о 8 ранку, чиновники. Ну і спробуй не візьми трубку. Вони знають, що мені 8 ранку дзвонити. А мені б тільки доспати", - весело розповів співак.

Він також додав, що святкування його дня народження проходило у вузькому колі рідних і близьких. На питання про те, у скільки обійшлося святкування Винник зазначив, що для нього неважливо місце і подарунки, головне – це емоції, які він отримує від спілкування з близькими людьми за святковим столом.

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