Син покійного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса зворушив новими сімейними фото

42-річний Грег, який пішов по стопах знаменитого батька і заснував свою танцювальну школу в Сан-Франциско, душі не чує в своїх дітях. Чоловік ось уже двадцять років у відносинах з американкою Ембер, разом з якою виховує двох синів, Ніколі й Максима (старший пішов вже в 7-й клас, а молодший - в перший).

У своєму свіжому пості в Instagram, син Чапкіса показав, як підросли його онуки.

"Мої хлопчики ❤️", - йдеться в підписі.

Ніколі позував у модній толстовці та кепці, натягнувши капюшон, а його брат - в дутій жилетці.

Трохи більше нових знімків можна побачити на сторінці матері хлопчиків Ембер.

"Сьогодні День Фотографії!!! Ніколі ненавидить фотографуватися, але Максим в захваті!!! Він показав мені, як вміє посміхатися 😃 В останньому ролику, вони базікають, лол, а я хотіла вимкнути камеру і не змогла, очі Максима найсмішніші. Вони мене так розважають, люблю їх до місяця й назад.❤️❤️",- йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Кращі хлопці!!! Брати Чапкіси!!! ❤️❤️ Нам так пощастило"; "дуже схожі на вас, і трохи на дідуся. 🌞 🤘"; "Красиві хлопчики❤️"; "Старший копія тебе!"; "Продовження роду!"; "здоров'я пацанятам!".

Раніше ми розповідали, що в третьому ефірі нового сезону "Танців з зірками" продюсери "оживили" Григорія Миколайовича за допомогою 3D-технологій. Чапкіс останній раз "пройшовся" по паркету під оплески учасників.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса показав, як зараз виглядає могила його знаменитого батька: "Думаю про тебе, тато"

Як повідомляла Politeka, Григорія Чапкіса " повернули "на паркет Танців з зірками з того світу, з'явилося відео:"До сліз".

Також Politeka писала, що підопічні сина Григорія Чапкіса викликали справжній фурор на талант-шоу: "це тільки початок"