Танцюрист Олі Полякової та партнер Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макс Єжов висловився після першого ефіру "Холостячки"

Під час першого ефіру стало відомо, що Макс Єжов захотів знайти своє кохання в "Холостячці 2" зі Златою Огневич. Нагадаємо, що Макс вважається медійною особистістю, віднедавна є танцюристом балету Ольги Полякової, а також екс-партнер по "Танах з зірками" Лесі Нікітюк.

Після скандального спілкування зі Златою чоловіка почали все критикувати і звинувачувати в бажанні пропіаритися, тому сам Єжов вирішив висловитися у зверненні в Instagram, а також прокоментувати випуск.

«Переглянув випуск і не полінуюся зробити свої коментарі. Чесно, неприємно. Тому що на шоу змонтували розмову так, як було зручно, а насправді було зовсім по-іншому. Ось Я не розумію після випуску, що в моїх діях ви бачите нахабного або зухвалого? Багато хто називав мене клоуном, але за спинами і не в обличчя. Треба говорити те, що думаєш, але робити це перед хлопцями, в обличчя.

І на додаток до моїх відповідей хотілося б ще дещо сказати. Златочка, дорога. Ти красива, розумна. Але ось деякі моменти треба з'ясувати. Всі кажуть, Він прийшов за піаром. Але, на хвилинку, всі сюди за цим прийшли. Чому тоді на проекті не Леся Нікітюк, Тіна Кароль, Наташа Могилевська. Значить їм достатнього цього піару. Чому ж ти прийшла шукати любов на Холостячку? Чесне слово " - висловився Єжов.

У мережі знову відповіли: "Макс, тобі треба на Холостяка йти, а не Ось це все 😅; Максим, зате в балеті Полякової Ви Бог!; без тебе перша вечірка не була б такою крутою!; Розслабся і пливи за течією життя; капець, шо за пристрасті?🔥 😂 ; Та плюй на них. Ти просто занадто крутий для них"»

На першому вечірці танцюрист поводився досить зухвало і глядачі запідозрили, що Макс прийшов на проект заради піару. Огневич теж не повірила Єжову і покликала його на розмову. Після бесіди Злата не дала танцюристу бутоньєрку, що означало відхід з "Холостячки".

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