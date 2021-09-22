Шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", показав свою пристрасть

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво нещодавно виїхав з України до Канади. З'явилися навіть чутки, що суддя "Майстер Шеф" не повернеться. Але днями шеф-кухар розповів, що вже 8 жовтня буде в Україні, а поки працює і відпочиває за океаном. Тепер Хіменес-Браво вирішив показати свою пристрасть, записавши кілька сторіс в Instagram.

На кадрах Ектор з'явився в толстовці, позуючи на тлі магазинчика.

"Я зараз в антикварному магазині. Я дуже люблю Антикваріат, тому що це речі з історією. Це краще нового. Тому потрібно подивитися що буде, вед це місце дуже далекого від будинку, але це круте місце", - сказав Ектор перед входом.

Після цього Хіменес-Браво зайшов в магазинчик.

"Дуже люблю це-вау. Це дуже круто. Я думаю, це вдома буде виглядати дуже красиво. 250 доларів", - сказав Ектор.

Також Ектор підійшов до старих меблів, які показав фанатам. У підсумку Ектор пригледів собі люстру для кухні.

"Друзі, дивіться, що я купив. Але ціна була 160 Канадських доларів, я купив за сто доларів. Дуже красива, буде дуже добре виглядати на моїй кухні.

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