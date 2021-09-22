Суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася одкровенням

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська показала архівне фото на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Мартиновська родом з портового Миколаєва, там вона закінчила ВУЗ і отримала вищу освіту як економіст. Пізніше дівчина вирушила по обміну на навчання до Франції, де і пристрастилася до кулінарії.

У нових сторіс Ольга зізналася, що в дитинстві вона не проводила час з мамою і бабусею на кухні.

"Я не з тих, хто в дитинстві пек з мамою або бабусею пиріжки. У мене не було такого досвіду. Не знаю, на жаль, чи на щастя", - зізналася вона.

Суддя "МастерШеф" розповіла, що росла в родині, в якій був культ їжі - всі сідали за стіл тричі на бень і поглинали їжу швидко і жадібно. Ні про яку красивою сервіровку і смакування страв мови не йшло.

Також Ольга Мартиновська показала архівне фото з мамою, на яку вона неймовірно схожа.

Нагадавши, Ольга Мартиновська була учасницею "МастерШеф" в 2013 році. Тоді вона здобула перемогу в шоу, що стало великим поштовхом в її кар'єрі. Після цього Ольга стала шеф-кухарем у Франції.

Нагадавши, Ектора Хіменес-Браво і Мартиновську потрясла трагедія із зіркою "Майстер Шеф"

А ще Politeka писала, що Мартиновська і Ярославський розкрили секрети закулісся "Майстер Шеф", чим годують і за що лають

Також Politeka повідомляла, що суддя "Майстер Шеф" Мартиновська чуттєво позувала на каменях