Відомий телеведучий Володимир Остапчук розповів, скільки йому платили раніше за роботу на весіллях

Володимир часто розповідає про своє життя з другою дружиною незважаючи Не безліч різних хейтерів і неприємних коментарів. Причому часто Володимир віджартовується в Сторісах і показує незручні моменти.

Цього разу він розсекретив свої гонорари з минулого:

«Ми з Олею тут згадуємо, за яку суму я вів у них весілля. Скільки коштував Остапчук п'ять років тому. Зараз скаже дуже закриту інформацію. І так, Володимир коштував у 2016 році 500 євро» - розповів Остапчук і показав знайому, з якою якраз вечеряв.

Після цього одна з прихильниць Володимира нагадала, що в 2006 році він вів у неї весілля в Умані взагалі за 800 грн.

"Нічна історія про шлях і мотивацію" - уклав Остапук під кадрами.

Раніше 37-річний шоумен і його 35-річна кохана похвалилися радісною подією в їхній родині. Христина опублікувала кілька свіжих фото в Instagram, на яких вони з чоловіком позували на тлі недобудованого двоповерхового будинку.

Виявляється, парочка втілює в життя свою давню мрію-отримати власний куточок, де можна далі будувати відносини і, цілком ймовірно, завести дітей.

"Ми будуємо будинок!!!🏡 Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко!!! Я щаслива!!!❤ ️ ",- не стримала почуттів Христина.