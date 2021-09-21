Відомий телеведучий Володимир Остапчук розповів, скільки йому платили раніше за роботу на весіллях
Володимир часто розповідає про своє життя з другою дружиною незважаючи Не безліч різних хейтерів і неприємних коментарів. Причому часто Володимир віджартовується в Сторісах і показує незручні моменти.
Цього разу він розсекретив свої гонорари з минулого:
«Ми з Олею тут згадуємо, за яку суму я вів у них весілля. Скільки коштував Остапчук п'ять років тому. Зараз скаже дуже закриту інформацію. І так, Володимир коштував у 2016 році 500 євро» - розповів Остапчук і показав знайому, з якою якраз вечеряв.
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Після цього одна з прихильниць Володимира нагадала, що в 2006 році він вів у неї весілля в Умані взагалі за 800 грн.
"Нічна історія про шлях і мотивацію" - уклав Остапук під кадрами.
Раніше 37-річний шоумен і його 35-річна кохана похвалилися радісною подією в їхній родині. Христина опублікувала кілька свіжих фото в Instagram, на яких вони з чоловіком позували на тлі недобудованого двоповерхового будинку.
Виявляється, парочка втілює в життя свою давню мрію-отримати власний куточок, де можна далі будувати відносини і, цілком ймовірно, завести дітей.
"Ми будуємо будинок!!!🏡 Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко!!! Я щаслива!!!❤ ️ ",- не стримала почуттів Христина.
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