"Холостяк" Михайло Заливако показав, яка пригода з ним сталася пізно ввечері

Як пише Politeka.net, Михайло Заливако був головним героєм шоу"Холостяк 11". На проекті перемогла Ганна Богдан, з якою красень будує стосунки і після проекту. Михайло також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Михайло показав, як до нього підійшли правоохоронні органи. Заливако запропонували пройти алкотестер. Як виявилося, у крарсавчика не відразу вийшло використовувати даний прилад.

"Мій вечір вчора, першою спробою мало не зламав алкотестер. На задньому плані ребус", - написав на кадрах Михайло.

"Акуратно", - повторював поліцейський.

"Сказали дунути до клацання, ну я і дунув", - відповів Михайло.

"Давайте ще раз спробуємо", - запропонував правоохоронець, передаючи прилад.

"А що буде, якщо я не п'яний?",- запитав Михайло.

"Я напевно вам Віддам ваші права", - протягнув поліцейський права, дивлячись на показники алкотестера.

"І скажу, щоб Ви застрахували автомобіль, і світло включали. Побажаю гарного вечора вам і вашій супутниці. Всього доброго", - додав правоохоронець.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан дала Михайлу привід для ревнощів

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