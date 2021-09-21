"Холостяк" Михайло Заливако показав, яка пригода з ним сталася пізно ввечері
Як пише Politeka.net, Михайло Заливако був головним героєм шоу"Холостяк 11". На проекті перемогла Ганна Богдан, з якою красень будує стосунки і після проекту. Михайло також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Михайло показав, як до нього підійшли правоохоронні органи. Заливако запропонували пройти алкотестер. Як виявилося, у крарсавчика не відразу вийшло використовувати даний прилад.
"Мій вечір вчора, першою спробою мало не зламав алкотестер. На задньому плані ребус", - написав на кадрах Михайло.
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"Акуратно", - повторював поліцейський.
"Сказали дунути до клацання, ну я і дунув", - відповів Михайло.
"Давайте ще раз спробуємо", - запропонував правоохоронець, передаючи прилад.
"А що буде, якщо я не п'яний?",- запитав Михайло.
"Я напевно вам Віддам ваші права", - протягнув поліцейський права, дивлячись на показники алкотестера.
"І скажу, щоб Ви застрахували автомобіль, і світло включали. Побажаю гарного вечора вам і вашій супутниці. Всього доброго", - додав правоохоронець.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан дала Михайлу привід для ревнощів
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