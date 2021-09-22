Телеведуча Маша Єфросиніна, суддя шоу "Маскарад", показала, яку їжу дає дитині
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є успішною українською телеведучою. Красуня була ведучою ранкових шоу, талант-проектів, а також знялася в декількох фільмах в якості актриси. Красуня заміжня і вже встигла народити двох дітей - дочку Нану і сина Олександра, якому нещодавно виповнилося сім років.
У новій публікації Instagram Маша вирішила показати, чим нагодували її сина, записавши все на відео.
"Якщо у нас в гостях Арміна, значить мої діти знову їдять якась... Жерсть. Нас годувала гусеницями, а це справжній найсвіжіший...",- сказала Маша.
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"Олександр, А що ти їси?",- запитала Арміна.
"З коником", - відповів Олександр.
"Ну як їсть, він вже все з'їв", - зазначила Арміна.
"Тобі реально смачно, Шура? Капець. Сашенька, синку, а борщ був у нас. Може борщу?",- запитала Маша.
"Арміна, а тебе на замовлення чекає борщець", - підписала кадри Маша.
Після цього Маша показала каструлю борщу.
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