Відомий виконавець Олег Винник несподівано показав у Мережі свою "таємну дружину" Таюне

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, який ретельно приховує своє особисте життя від громадськості, часто радує шанувальників яскравими кадрами у своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у сторіс афішу ефіру на радіо своєї бек-вокалістки Таюне (Таїсія Сватко), яку в мережі охрестили його "таємною дружиною".

Схоже, молода співачка і бек-вокалістка Винника на радіо презентувала свою сольну пісню. Днями в інтерв'ю Олег розповідав, що пише композиції для Таюне, так що, схоже, це одна з них, називається "Подруга". На афіші, яку показав співак, можна побачити знімок Таюне. Тут вона постала в ефектному образі - на ній вузьке чорне плаття з випираючим декольте, волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

Відзначимо, що раніше Винник розповідав, що не проти початку сольної кар'єри його бек-вокалістки Таюне, і навіть готовий їй в цьому допомогти. "Таюне мені не чужа: це людина, яка зі мною постійно на сцені, ми тисячі концертів проїхали, стільки всього пережили разом. Буду робити все, щоб у неї був свій репертуар, альбом, щоб вона могла заробляти на цьому терені собі на хліб", - зазначив артист в сюжеті програми "Ранок з Інтером".

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