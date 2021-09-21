Суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася одкровенням про свою сім'ю
Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська розповіла про особисте на своїй сторінці в Instagram.
"Чесно зізнаюся, що в юні роки взагалі ніяк не пов'язувала себе з кухнею, і точно не бачила себе шеф-кухарем. Для мене їжа була просто життєвою необхідністю. Як і кожному з вас потрібно було щось приготувати, щоб вижити»,-поділилася вона.
Ольга Мартиновська додала, її мама називала кухню-невдячною роботою. «А такі установки родом з дитинства відкладаються в голові на все життя», - зазначила шеф-кухар.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
В Україні продовжили карантин: у МОЗ повідомили "кінцеву" дату
Після провалу в "Холостячці" зірка "Танців з зірками" висловився про образу на Злату Огневич: "Запам'ятай..."
Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Українці рознесли шоу "Маскарад-2" з Дантесом, Саніною, Білик та іншими зірками: "Яка маячня"
Ольга Мартиновська зізналася, що у неї були непрості стосунки з їжею.
Але не дивлячись на все це Мартиновська зуміла створити гастрокультуру в своїй новій родині , і вчити цьому інших.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська в спідниці показала животик, що збільшився: "ми все ще в Грузії"
Як повідомляла Politeka, Ектора Хіменес-Браво і Мартиновську потрясла трагедія із зіркою "Майстер Шеф"
Також Politeka писала, що Мартиновська і Ярославський розкрили секрети закулісся "Майстер Шеф", чим годують і за що лають: "це правда"