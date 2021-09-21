Суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася одкровенням про свою сім'ю

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська розповіла про особисте на своїй сторінці в Instagram.

"Чесно зізнаюся, що в юні роки взагалі ніяк не пов'язувала себе з кухнею, і точно не бачила себе шеф-кухарем. Для мене їжа була просто життєвою необхідністю. Як і кожному з вас потрібно було щось приготувати, щоб вижити»,-поділилася вона.

Ольга Мартиновська додала, її мама називала кухню-невдячною роботою. «А такі установки родом з дитинства відкладаються в голові на все життя», - зазначила шеф-кухар.

Ольга Мартиновська зізналася, що у неї були непрості стосунки з їжею.

Але не дивлячись на все це Мартиновська зуміла створити гастрокультуру в своїй новій родині , і вчити цьому інших.

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