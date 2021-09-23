Продюсер і лідер групи Mozgi Потап здивував одкровенням

Так, чоловік Насті Каменських Андрій Потапенко розповів в інтерв'ю про те, коли і як планує завершити кар'єру на сцені, передає Politeka.net. Запис опублікували на YouTube "Світського життя", і вівся вона ще на День незалежності, 24 серпня.

Співак Володимир Дантес, який виступив ведучим, поцікавився у Потапа, чи мріє група Mozgi самостійно зібрати стадіон (святковий концерт, нагадаємо, проходив на НСК "Олімпійський" у Києві).

Потап зізнався, що у них є така мрія в планах, але з одним нюансом.

"Ми мріємо, але ми хочемо зробити так, щоб це було останньою крапкою в нашій кар'єрі", - повідомив чоловік Каменських.

Після цього репер, у своїй іронічній манері, підколов колегу Дмитра Монатіка, якому під час урочистостей з нагоди Дня незалежності президент Володимир Зеленський вручив звання Заслуженого артиста України.

"Тому що ми дивимося зараз на Монатіка... він зібрав стадіон, і що йому далі робити? Він ходить, тиняється, заслуженого артиста дали, але все одно по очах видно, що він щось вигадує... виступити там-то... хоче більшого... Тому ми поставили стадіон 2023 року і в кінці нашого виступу ми "надуваємося і вибухаємо", - оголосив Потап.

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