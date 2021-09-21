Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, вирішив спробувати себе в новому амплуа
Артист подобається українцям не тільки своєю творчістю, а й іскрометним почуттям гумору, передає Politeka.net. Своєму вмінню пожартувати Дантес отримував багато компліментів.
Про це він розповів в одному зі своїх нових постів в Instagram. За словами артиста, багато йому говорили спробувати себе в стендапі. Дантес згадав, що вперше спробував себе в ролі коміка два роки тому.
"Мені ніколи так страшно не було! Коли ти розповідаєш історію в компанії - одне, а стендап - це, як вийти перед класом розповідати вірш, який ти вчив, розповідав на кухні мамі з татом, але ось біля дошки все забув", - поділився враженнями чоловік Наді Дорофєєвої.
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Однак блогер зміг подолати свій страх і в підсумку почув оплески публіки.
"Сьогодні мені шалено страшно. Я не стендап комік, але мені лестить, що поруч зі мною на сцені професіонали, які цим займаються дуже давно. Вони допомагали побороти мені страх і повірити в те, що і у мене може вийти. Пропоную подивитися наш перший випуск. Дуже хочу, щоб вам було смішно", - розповів артист про своє покликання, і звернувшись до українців.
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