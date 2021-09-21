Актриса Анна Саліванчук, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, заговорила про виконання бажань

Анна Саліванчук є досить популярною актрисою, причому зірка дуже любить свою роботу і віддає весь час новим ролям. Вільний же час Анна повністю присвячує сім'ї і показує в Instagram, як зазвичай проходить її день з дітьми.

Нерідко Саліванчук говорить про позитивний настрій, подяки і про те, як повернути собі впевненість. Цього разу Анна відповіла на питання про те, як виконати своє бажання. Адже це залежить не тільки від того, які дії зробити для їх здійснення.

"Є багато нюансів, які можуть заважати своєчасному їх виконанню. Ось кілька моїх рекомендацій.

1. Визначитися. Зрозумійте для себе чітко, чого ж ви насправді хочете. ⠀

2. Відчуйте задоволення від виконаного бажання. Відчуйте, що ваше бажання здійснилося. Візуалізуйте результат вашого бажання.

3. Займайтеся улюбленими справами. Коли ви займаєтеся тим, що вам до душі, ви таким способом наповнюєте себе позитивною енергією.⠀

4. Спілкуйтеся з людьми, які Вас підтримують. Які прагнуть до чогось кращого. Адже від того, хто вас оточує залежить і ваші успіхи в житті.

5. Займайтеся фізичною активністю. Від стану вашого тіла і від рівня енергії в тілі залежить те, наскільки швидко ви зможете просунутися до своєї мрії.

6. Акцентуйте свою увагу на свої маленькі перемоги.Таким чином ви ще більше повірите в себе і свій успіх.

7. Відпустіть своє бажання. Не акцентуйте свою увагу на тому, що у вас чогось немає. Відпустіть і ви притягнете бажане.

8. Дозвольте позитивним змінам прийти у ваше життя. Відпустіть все непотрібне, що заважає вам рухатися до своєї мрії» - висловилася Анна про те, як отримати бажане.

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