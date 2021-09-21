Суддя шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський показав, як змінився після схуднення

Відомий український шеф-кухар помітно пострункішав і тепер може похвалитися ідеальною фігурою, пише Politeka.net.

Раніше Ярославський розповідав, що скинув 16 кілограмів, завдяки своїй дієті.

Ранок суддя "Майстер шеф" починав з великої склянки їжі, потім їв ягоди або несолодкі фрукти, обід складався з зеленого салату, риби або м'яса запеченого, або приготованого на пару. І вечеря була приблизно такою ж як обід.

На новому фото в Instagram Ярославський показав своє підкачане тіло в одних плавках. За словами шеф-кухаря, він нарешті потрапив на довгоочікуваний відпочинок.

"Море і сонце мене відновлюють.

Наступного тижня ще буде трохи натхнення в Парижі.

І ще, нехай ця фотографія буде на пам'ять, як робота над собою.

Хоча я хочу бути ще більш спортивний, то вже після 42 неможливо? То вже буде занадто?",- написав Ярославський.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Топове місце з оксамитовим піском і кришталево чистою водою 🔥", "Молодий тато", "Вовочка, зупинись. Вже вистачить худнути. Форма у тебе шикарна. Але обличчя дуже худе і виглядає не життєрадісно. Вибач", - написали користувачі Мережі.

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