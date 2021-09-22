Лера Товстолес, одна з актрис "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес після участі в гумористичному шоу "Ліга Сміху" стала однією з резиденток проекту "Жіночий квартал". Дівчина себе також просуває в якості моделі і вже виходила на подіум разом з популярною красунею Іриною Шейк. Не забуває Лера і про Instagram, де ділиться цікавим кадрами.
На нових фото, які красуня з "Жіночого кварталу" залишила в своєму блозі, Лера була в білизні, зверху накинувши піджак. Товстолес сиділа на столі, виставляючи напоказ. На другому фото красуню вже знімали зі спини, демонструючи фігурку.
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І це результат нашого творчого знайомства.
Дуже незвично іноді зняти всі свої маски, прикраси, вбрання, стрази і все що налипло на мене за час мого перебування в шоу бізнесі і просто залишитися собою", - написала Лера.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау"," Уфф"," що 1 Що 2 супер", " Красиво, обидві! Художньо!", "Лера, і окремий вам респект, що ви тримаєте себе в такій формі)","Лера, ну не можна ж бути такою красивою і карколомною( осліпнути можна (".
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