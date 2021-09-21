Відомий телеведучий "Україна має талант" Григорій Решетник пустився в танок на сцені талант шоу

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". Він веде проекти" Холостяк "і"Україна має талант".

Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра нового сезону талант шоу. Автори проекту підігрівають інтерес глядачів і показують цікаві фрагменти. Так, на офіційній сторінці "Україна має талант" з'явився кумедний ролик. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Ведучий шоу Григорій Решетник почав танцювати просто на сцені, коли учасниці виконували пісню «Ой, мамо, люблю Гриця». Не витримав і Сергій Притула, який входить до журі проекту. Він піднявся і також став пританцьовувати.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що з нетерпінням чекають старту нового сезону.

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