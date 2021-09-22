Відома українська реперка Alyona Alyona згадала, якою була раніше, і дала цінні поради

Олена є активним користувачем соціальних мереж і часто показує в сторі багато особистих кадрів, роботу над зйомками чергового кліпу або підготовку до майбутніх зйомок. При цьому співачка не боїться бути справжньою.

Цього разу Олена чесно показала себе з минулого, якою була в 20016 році. Змінилася і її зачіска, і стиль в одязі, але не любов до музики. Щоб трохи поностальгувати, зірка також символічно залишила кілька порад, які їй хотілося б дати собі в 18.

"Не потрібно нервувати. Будь вдячною за те, що маєш. Проявляй свої найкращі якості. Вчися прощати, став перед собою нові цілі. Не бійся відкриватися людям, не дозволяй маніпулювати собою. Жадай відкривати щось нове, цінуй свою сім'ю. Створи навколо собі команду, здатну підтримати", - висловилася співачка.

Також зірка поділилася в сторіс свого Instagram іншими архівними кадрами. На деяких архівних кадрах вона відображена поруч з батьком. Відзначимо, в мережі часто пишуть, що саме на нього артистка схожа більше, ніж на маму.

30-річна колишня вихователька з Баришівки Олена Савраненко побудувала кар'єру популярної реперші і виступає під псевдонімом Alyona Alyona.

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