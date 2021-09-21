Учасники шоу розповіли, як все відбувалося

Учасники шоу "Холостячка" зі Златою Огневич допомогли чоловікові на вулиці

Стоматолог Роман Васильєв і бізнесмен Дмитро Шевченко розповіли про те, як не змогли пройти повз людську біду, передає Politeka.net.

Як виявилося обидва учасники шоу з головною героїнею Златою Огневич, зустрічалися в Києві. Коли Дмитро під'їжджав до будинку Романа, він помітив під машиною того людину.

Бізнесмен подзвонив другу, і той надав першу допомогу невідомому, що лежав без свідомості.

Васильєв зазначив, що ситуація вийшла моторошною, бо нещасний був закривавлений. Хлопці викликали швидку.

Шевченко розповів, що в результаті потерпілий прийшов до тями і розповів - його сильно побили невідомі.

Можливо, потерпілий отримав черепно-мозкову травму. Можна сказати, учасники шоу врятували життя людині.

Зазначимо, шоу "Холостячка-2" стартувало минулого тижня. Одним з учасників, які вразили Злату, став Роман Васильєв. Чоловік прискакав до співачки на білому коні, а також подарував золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді сонця.

Артистка зазначила, що Васильєв добре поводився з конем, а значить дуже добра людина.

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