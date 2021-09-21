Співачка і актриса Дженніфер Лопес у дизайнерській сукні від відомого бренду показала дійсно вдалий образ

У Венеції Лопес кілька днів тому встигла відзначитися кількома образами, які досі обговорюють в мережі. Одним з таких стало дизайнерське плаття з дивовижними зображеннями по всій довжині.

Беручи участь у новій зйомці, Лопес вирішила відзначитися і вибрала розкішне вбрання Dolce&Gabbana з останньої колекції. Оскільки раніше в нарядах цього ж бренду Дженніфер приїжджала в Італію на модний показ.

На фото відео, як Дженніфер Лопес позує в пишній сукні з корсетом і абстрактним малюнком. Сам смарагдовий наряд відмінно підкреслив осину талію, зробивши її візуально ще більш тонкою. Також виділяється і зовнішністю знаменитості, яка може собою пишатися, адже у неї все ще немає і натяку на зморшки.

Раніше, готуючись до чергового світського вечора, зірка встигла також зробити кілька пам'ятних Селфі.Деякі з них зірка опублікувала в мережі, чим порадувала фанатів. У чорному гольфі, з розпущеним волоссям і з нюдовим макіяжем Лопес покрасувалася перед камерою. Показуючи обличчя поблизу, зірка довела, що дійсно виглядає дуже молодо і у неї шкіра без зморшок.

"Ви повинні піклуватися про свою шкіру з самого раннього віку", - закликала шанувальників Дженніфер раніше.

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