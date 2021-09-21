Мішель Андраде зламала руку, але вирішила продовжити зйомки "Орел і Решка", незважаючи на гіпс

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде днями розповіла про те, що потрапила до лікарні. Як виявилося, ведуча "Орла і Решки" зламала вперше в житті руку. Дівчині наклали гіпс, який знімуть тільки через три тижні. Андраде відразу сказала, що зйомки ніхто не зупиняє. А сьогодні, 21 вересня, дівчина показала, як управляється з рукою в гіпсі, опублікувавши нове фото в Instagram.

Мішель на фото тримала в руках велику тарілку, а на голову натягнула капелюх. Красуня посміхалася, позуючи для фото. Як можна помітити, про зламану руку Андраді тільки обперла посудину, а другий притримувала.

"Приємного апетиту", - написала Мішель під фотографією.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Видужуйте", " як твоя ручка?", "Одужуй швидше, сонечко моє"," Розмір кави, які ми заслужили цієї осені"," одужуй", " не береже себе. Одужуйте", " а що з рукою?", "Прекрасна, сонечко", "одужуй, Мішель, яя тебе дуже люблю", "судячи по задоволеному обличчю - це суп".

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