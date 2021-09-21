Дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець Марія показала незвичайний образ, опублікувавши кадри в соціальних мережах

Як пише Politeka.net, Маша вже кілька років живе окремо від батьків. Олена Кравець вирішила піти на такий крок, коли дізналася про вагітність двійнею. Красуня з'їхала, ставши жити з подружкою на зйомкою квартирі. 18-річна Маша не дуже публічна, при цьому веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де не часто з'являються нові фотографії та відео.

Але цього разу красуня вирішила записати сторіс, похвалившись новим образом. На відео дівчина заплела собі багато косичок. Маша з'явилася крупним планом, показуючи результат своєї праці.

До цього дочка Кравець поділилася роликом, на якому танцює. Красуня ефектно рухалася на чорно-білих кадрах.

Трохи пізніше Маша опублікувала пост, показавши свою нову зачіску у всій красі.

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