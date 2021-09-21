Відома блогерша Юлія "Зайка" Бельченко розповіла про свої доходи

Як повідомляє Politeka.net, учасниця шоу "Холостяк"з Михайлом Заливако Юлія Бельченко ("Зайка") часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цей раз красуня порадувала фанатів яскравими кадрами з подорожі до Італії, а в підписі до них розповіла про свою роботу і заробіток.

На нових фотографіях Юлія відображена на прогулянці в дивовижному місці серед гір і моря. Перед камерою вона з'явилася в стильному і елегантному образі - на ній світлі джинси і серій светр з коміром, а зверху вона накинула модне сіре пальто, а завершує образ білосніжна сумочка. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до фотографій Юля розповіла, що працює smm-фахівцем, ще й сама викладає курси, як стати таким працівником. "Чому smm-спеціаліст найбільш затребувана віддалена професія зараз? Щоб бізнес виживав, потрібен прибуток. Прибуток приносять клієнти. Клієнти сидять в Instagram. Відсоток компаній, які використовують соціальні мережі для свого просування, зростає щороку. Саме тому затребуваність кваліфікованих SMM-фахівців збільшується", - розповіла Бельченко.

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