Український співак Олег Винник приховує особисте життя, проте в мережі ходять чутки, що він одружений на своїй бек-вокалістці, співачці Таюне (Таїсії Сватко), яка кілька годин тому побувала в гостях на радіо

Таюне сподобалася глядачам своєю творчістю, передає Politeka.net. Користувачі Мережі часто роблять їй компліменти.

А Таїсія продовжує свою роботу, випускаючи нові хіти. Так, з нового поста на Instagram-сторінці "Русское радио" стало відомо, що артистка представила нову пісню "Подруга".

"Попри щільний концертний графік @olegg.vynnyk, @taunetaisia встигла забігти до нас в гості з прем'єрою сольної пісні "Подруга" 🎶 😎 раді знайомству🤗", - написали автори публікації.

На фото красуня-блондинка позувала в компанії ведучих Віктора Чистякова, Саші Шабаліної і Кирила Капустіна.

За п'ять годин публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Моя улюблена співачка - ТАЮНЕ ❤️ я вітаю ВАС з прем'єрою пісні "ПОДРУГА"❤️❤️", ""ABBA" повернулися! 🙌", "👏👏👏👏👏👏", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в мережі ходять чутки, що Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку. Обидва закохалися і стали зустрічатися, а пізніше одружилися. У подружжя нібито є син.

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