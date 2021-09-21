У мережі показали чарівне фото Тіни Кароль у незвичайній фотосесії для відомого бренду

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль полюбилася українцям не тільки за прекрасний вокал і уроджену харизму, але і за відмінне почуття стилю і вміння подати себе. Красуня зібрала один з найбільших фан-клубів в мережі, який ретельно стежить за її життям.

Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів, присвячених тіні, опублікували її незвичайне фото, яке було знято в рамках фотосесії для ювелірного бренду, обличчям якого стала зірки. На фотографії Кароль позує в незвичайному зефірному образі - не ній біле плаття з прозорими елементами і незвичайної текстури. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до фото розповіли про цю зйомку, а фанати почали коментувати фотографію співачки: "Ніжна Тіна", "Тіночка, як фея з казки!", "Тіна, ти прекрасна", "Ніжність", "Краса!", "Ну що це за принадність така".

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