Співачка і актриса Дженніфер Лопес планує знову розлучитися з Беном Аффлеком вже зовсім скоро
Після оголошення про відновлення своїх відносин пара почала активно з'являтися на публіці і навіть здивувала образами на червоній доріжці. Днями народження один одного зірки також обмінялися дорогоцінними подарунками. А нещодавно стало відомо, що зірки вимушено розлучаться. Про це повідомило видання
Як стало відомо від інсайдера з числа подружок співачки, зовсім скоро парі доведеться розлучитися на час через роботу в різних країнах. Якщо раніше зірки могли собі дозволити бути близько один до одного, то тепер Лопес і Аффлек будуть змушені терпіти незручності.
Через кілька днів Аффлеку належить від'їзд в Техас, де почнуться зйомки «Примарна армія», а Дженніфер в жовтні полетить до Канади, де буде зніматися в трилері «мати». Таким чином зірки не побачаться кілька місяців.
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На думку інсайдера, парі все ж вдасться побачитися тільки ближче до Різдва, і то недовго, адже це сімейне свято і його треба приділити повністю дітям.
Відзначимо, на сцені Лопес ніколи не скромничає і показує всю себе в досить сміливих нарядах. У реальному житті ж Дженніфер вибирає комфорт і носить спортивні костюми, яких у неї цілий окремий гардероб.
Найчастіше Лопес вибирає лосини з яскравим принтом і топ. У такому цибулі Дженніфер причому з'являється не тільки в спортзалі, вона так ходить і на прогулянках. Як можна помітити по фігурі артистки, Дженніфер не голодує, щоб залишатися стрункою.
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