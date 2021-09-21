Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, розповіла, які стосунки мають бути найідеальнішими
Співачка дала пораду кожній жінці, повідомляє Politeka.net.
За плечима зірки один невдалий шлюб. Санта з 2007 по 2010 роки жила з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила у 2008 році сина Даніеля.
Зараз красуня перебуває в шлюбі зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, і у 2019 році пара стала батьками.
Дімопулос виглядає дуже щасливою на всіх фото в Instagram, тому нерідко до неї звертаються за порадою. Цього разу їй запропонували поділитися рекомендацією молодим дівчатам.
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"Головні відносини у Вашому житті - це відносини з собою. Ми приходимо в цей світ одні (у своєму тілі і зі своєю душею) і йдемо одні. Тому вибудовуйте ці відносини, бережіть себе, піклуйтеся і любите.
Наша реальність - це наш стан, не навпаки", - написала артистка.
Санта Дімопулос підкріпила запис фото, де вона знаходиться на відпочинку у світлій сукні.
Зазначимо, Санта Дімопулос стежить за своєю зовнішністю, використовуючи різні засоби по догляду. Зокрема. Красуня особливу увагу приділяє своєму волоссю. Зірка використовує шампуні, маски і масла, завдяки чому її волосся стало пружними через глибоке зволоження.
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