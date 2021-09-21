Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенком), показала себе в стильному образі

Відома артистка щоразу дивує образами, підкреслюючи свою красу, повідомляє Politeka.net. Цього разу співачка з'явилася в костюмі, що складається з жилетки і довгих клешевих штанів, а також сорочки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Завершили образ стильні шпильки, аксесуари, макіяж і зачіска.

На кадрах зірка ефектно пройшлася під музику.

"Саме так потрібно йти до своїх цілей 🔥 згодні?",- написала Настя.

За півгодини публікація зібрала понад 7000 переглядів і багато коментарів.

"Шикарна! 🥺 ❤ ❤ ", "Нереальна😍 🔥 🔥 🔥"," красуня❤️😍😍😍😍😍", "крашиха дитинства🤟 🥰", "та Ти шо! Походняк королівни!👏👏👏😍😍😍", "🔥🔥🔥Так, по легеньку, але впевнено рухаюся до мети", " йти потрібно з піднятою головою і прагненням😉", "Настьона, ти як завжди супер", " Каменських, це моща🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на початку вересня Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу, до якої призвели постійні гастролі, стреси і неправильне харчування. Однак зірка зуміла взяти волю в кулак, і скинула зайве, створивши тіло своєї мрії.

Нагадаємо, виступ Каменських опинився під загрозою зриву, знадобилася термінова медична допомога

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