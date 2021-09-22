Відома співачка Настя Каменських заговорила про тему любові і прийняття себе

Настя Каменських більше не соромиться свого тіла і всіляко демонструє фігуру при будь-якому зручному випадку. Однак ще кілька років тому зірка в паніці ховала форми і соромилася себе, адже бажала схуднути.

Пішло у зірки на це досить багато часу і донині вона контролює харчування, щоб не набирати багато зайвого, а також тренується. Скинувши більше двадцяти кілограм, Настя вирішила підтримувати результат, тому вранці зірка завжди відправляється на пробіжку.

У новому Сторі Каменських підняла тему головної любові до себе, адже вона цього домагалася дуже довго. І позбавлялася від комплексів теж насилу.

"Любити себе ... як же довго я до цього йшла!» - написала Настя

Раніше Каменських поділилася з фанатами кумедним домашнім відео з гаряче коханим чоловіком.

У ролику Настя і Потап сидять за столом і говорять голосами персонажів з мультика "малюк і Карлсон". "Не в пирогах щастя", - сумно говорить Каменських голосом малюка. "Ти що, з глузду з'їхав? А в чому ж ще?",- відповідає їй Потап голосом Карлсона і підсовує упакований пиріг, який дуже схожий на коровай.

У підписі до відео Каменських написала: "а в чому щастя для вас? Або все-таки в пирогах?".

Нагадавши, Каменських в шкіряній сукні вразила різкою зміною образу:"схожа на Мейз з Люцифера".

Як повідомляла Politeka, Каменських у всьому чорному заспівала дуетом з російською зіркою: "а в прекрасний Крим не хочете?".

Також Politeka писала, що Чоловік Каменських Потап засвітився в незвичайному для себе яскравому образі: "соковитий лимончик".