Відома співачка Настя Каменських заговорила про тему любові і прийняття себе
Настя Каменських більше не соромиться свого тіла і всіляко демонструє фігуру при будь-якому зручному випадку. Однак ще кілька років тому зірка в паніці ховала форми і соромилася себе, адже бажала схуднути.
Пішло у зірки на це досить багато часу і донині вона контролює харчування, щоб не набирати багато зайвого, а також тренується. Скинувши більше двадцяти кілограм, Настя вирішила підтримувати результат, тому вранці зірка завжди відправляється на пробіжку.
У новому Сторі Каменських підняла тему головної любові до себе, адже вона цього домагалася дуже довго. І позбавлялася від комплексів теж насилу.
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"Любити себе ... як же довго я до цього йшла!» - написала Настя
Раніше Каменських поділилася з фанатами кумедним домашнім відео з гаряче коханим чоловіком.
У ролику Настя і Потап сидять за столом і говорять голосами персонажів з мультика "малюк і Карлсон". "Не в пирогах щастя", - сумно говорить Каменських голосом малюка. "Ти що, з глузду з'їхав? А в чому ж ще?",- відповідає їй Потап голосом Карлсона і підсовує упакований пиріг, який дуже схожий на коровай.
У підписі до відео Каменських написала: "а в чому щастя для вас? Або все-таки в пирогах?".
Нагадавши, Каменських в шкіряній сукні вразила різкою зміною образу:"схожа на Мейз з Люцифера".
Як повідомляла Politeka, Каменських у всьому чорному заспівала дуетом з російською зіркою: "а в прекрасний Крим не хочете?".
Також Politeka писала, що Чоловік Каменських Потап засвітився в незвичайному для себе яскравому образі: "соковитий лимончик".