Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів, що думає про українських дівчат
Як повідомляє Politeka.net, відомий ресторатор з Канади, який став суддею українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс веселий шеф-кухар поділився своєю думкою щодо українських дівчат.
Спочатку Ектор написав: "Знаю, що багато українців хочуть переїхати за кордон. Але тільки в Україні є дещо, чого немає більше в жодній країні світу".
А потім додав відео, в якому сам же відповів на своє інтригуюче повідомлення: "Весь час, коли я був тут, в Канаді, я відчував велику різницю – дівчата в Канаді і дівчата в Україні. І я дуже сумую, мої дівчата в Україні". Також в сторіс ресторатор написав: "Ніде у світі немає таких дівчат, як в Україні".
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