Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів, що думає про українських дівчат

Як повідомляє Politeka.net, відомий ресторатор з Канади, який став суддею українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс веселий шеф-кухар поділився своєю думкою щодо українських дівчат.

Спочатку Ектор написав: "Знаю, що багато українців хочуть переїхати за кордон. Але тільки в Україні є дещо, чого немає більше в жодній країні світу".

А потім додав відео, в якому сам же відповів на своє інтригуюче повідомлення: "Весь час, коли я був тут, в Канаді, я відчував велику різницю – дівчата в Канаді і дівчата в Україні. І я дуже сумую, мої дівчата в Україні". Також в сторіс ресторатор написав: "Ніде у світі немає таких дівчат, як в Україні".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як його шантажували, погрожуючи рідним: "Робили страшні речі".

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст...".

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