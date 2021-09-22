Відома хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про те, як обділяють учасників шоу "Танці з зірками"

Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танці з зірками", де здобула перемогу з парі з Ігорем Ласточкіним. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу хореограф опублікувала нове фото. На знімку - Ілона на шоу "Танці з зірками". Вона з'явилася в червоних широких брюках і бежевій напівпрозорій блузці. Також вона вирішила розкрити, як обділяють учасників шоу, а кому дають максимальні можливості.

"Отже третій ефір "Танці з зірками"

Загальне враження від ефіру двояке:

- є пари, яким дають максимальну кількість можливостей (світло, музика, графіка, спецефекти, костюми, сюжет, номери, постановників і так далі)

- і друга категорія учасникiв, які вичавлюють максимум з себе і задовольняються малою частиною загального шоу.

Чому так, запитаєте ви? На жаль, відповідь криється за 7 замками і тільки продюсер шоу знає розгадку

Але, незважаючи на ці нюанси,все таки хлопці з ефіру в ефір проробляють колосальну роботу, більшість танцюристів намагаються максимально розкрити потенціал, прекрасний номер-відкриття, хочеться більше таких номерів,особливо з членами журі, як і раніше Неймовірна графіка,чому у нас її не було, неймовірні костюми,нарешті нагадують бальні, неймовірний номер в пам'ять про смерть Чапкіса Г.н.

Хоча, для мене було здивуванням, що прийшло дуже мало колег, але це справа особисто кожного", - розповіла Ілона Гвоздьова.

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