Відома хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про те, як обділяють учасників шоу "Танці з зірками"
Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танці з зірками", де здобула перемогу з парі з Ігорем Ласточкіним. Про це передає Politeka.net.
Так, цього разу хореограф опублікувала нове фото. На знімку - Ілона на шоу "Танці з зірками". Вона з'явилася в червоних широких брюках і бежевій напівпрозорій блузці. Також вона вирішила розкрити, як обділяють учасників шоу, а кому дають максимальні можливості.
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"Отже третій ефір "Танці з зірками"
Загальне враження від ефіру двояке:
- є пари, яким дають максимальну кількість можливостей (світло, музика, графіка, спецефекти, костюми, сюжет, номери, постановників і так далі)
- і друга категорія учасникiв, які вичавлюють максимум з себе і задовольняються малою частиною загального шоу.
Чому так, запитаєте ви? На жаль, відповідь криється за 7 замками і тільки продюсер шоу знає розгадку
Але, незважаючи на ці нюанси,все таки хлопці з ефіру в ефір проробляють колосальну роботу, більшість танцюристів намагаються максимально розкрити потенціал, прекрасний номер-відкриття, хочеться більше таких номерів,особливо з членами журі, як і раніше Неймовірна графіка,чому у нас її не було, неймовірні костюми,нарешті нагадують бальні, неймовірний номер в пам'ять про смерть Чапкіса Г.н.
Хоча, для мене було здивуванням, що прийшло дуже мало колег, але це справа особисто кожного", - розповіла Ілона Гвоздьова.
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