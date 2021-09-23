Відома телеведуча Леся Нікітюк пройшлася по торговому центру і показала, як її мама рознесла модні новинки в пух і прах

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу Леся Нікітюк поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала, як проводить час з мамою, яку називає "Мама Кет". Вони вирішили прогулятися по торговому центру і купити одяг.

"Ось шось понашивали дурне, авось хтось щось купить", -прокоментувала мама Лесі Нікітюк.

Телеведуча запропонувала купити їй чоботи-батфорди, на що мама Нікітюк відповіла з гумором, що їй це не допоможе.

Також Леся запропонувала купити мамі яскраво-помаранчеву куртку, на що її мама відповіла: "Та не, це ж на путях таке носять".

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